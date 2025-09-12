ACET SA anunță o întrerupere programată a apei potabile în mai multe zone din municipiul Suceava



ACET S.A. Suceava anunță că, în vederea executării unor lucrări programate, alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă în data de 16 septembrie 2025, în intervalul orar 07:00-19:00, pe străzile Mărășești (de la intersecția cu bulevardul George Enescu până la intersecția cu strada Prof. Leca Morariu), Oituz, 6 Noiembrie, Prof. Leca Morariu, inclusiv în zona punctului termic Areni 2.

La reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca aceasta să prezinte o turbiditate crescută.

În astfel de cazuri, cetățenii sunt rugați să lase robinetul deschis câteva minute și să utilizeze apa doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia.

Dacă problema persistă, Dispeceratul ACET S.A. Suceava poate fi contactat, iar o echipă specializată se va deplasa pentru a remedia situația.

ACET S.A. Suceava își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere.