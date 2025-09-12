Accident rutier în Frasin: Un șofer sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-un camion staționat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Compartimentul Rutier Gura Humorului a fost sesizat, joi seara, în jurul orei 21:00 prin 112 cu privire la un accident rutier produs pe strada Stadion din orașul Frasin, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un camion.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un autoturism marca Opel Zafira, cu numere de înmatriculare provizorii, a intrat în coliziune cu o autoutilitară marca MAN, care era staționată.

Autoturismul prezenta avarii în partea dreapta față.

Lângă vehicul au fost identificați doi bărbați, ambii de 38 și 41 de ani, din comuna Stulpicani.

Șoferul autoturismului, un bărbat de 41 de ani, a declarat că, în jurul orei 20:55, în timp ce conducea Opelul Zafira pe strada Stadion, din direcția DN 17 către stadionul din Frasin, a pierdut controlul într-o curbă la stânga și a lovit autoutilitara staționată.

În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate, dar nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale suplimentare.

Testat cu aparatul etilotest, șoferul a prezentat o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.