Detaliile accidentului cu o tânără moartă și trei răniți de la Păltinoasa: Din cauza vitezei un șofer a pătruns pe contrasens într-o curbă lovind un alt autoturism



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O tânără de 25 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, într-un accident rutier produs vineri dimineața pe raza localității Păltinoasa.

Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 11:15, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din comuna Pârteștii de Jos conducea un autoturism Dacia Logan pe DN2E, în afara localității Păltinoasa, în direcția Păltinoasa – Cacica.

Din cauza neadaptării vitezei într-o curbă la stânga, pe un carosabil umed, acesta a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune lateral-frontală cu un autoturism Dacia Duster, condus regulamentar din sens opus de o femeie de 29 de ani, din comuna Todirești.

În urma impactului, o tânără de 25 de ani, pasageră pe scaunul din dreapta față al autoturismului Dacia Logan, a decedat.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Orășenesc Gura Humorului pentru efectuarea necropsiei.

De asemenea, accidentul a cauzat vătămări corporale mai multor persoane.

Conducătorul autoturismului Dacia Logan a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, hematom periorbitar, traumatism toracic și contuzie abdominală.

Conducătoarea autoturismului Dacia Duster a fost transportată la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i s-au constatat contuzii la nivelul sternului și echimoze toracale.

Un pasager din autoturismul Dacia Duster, un bărbat, a suferit escoriații la nivelul bazinului și a fost de asemenea transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, dar nu a rămas internat.

Conducătoarea autoturismului Dacia Duster a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cazul conducătorului autoturismului Dacia Logan, testarea cu etilotestul nu a fost posibilă din cauza leziunilor suferite, fiind recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Din cercetările preliminare, vina producerii accidentului aparține conducătorului autoturismului Dacia Logan, care nu a adaptat viteza în curbă, pe un carosabil umed, pătrunzând pe contrasens.

În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, conform prevederilor Codului Penal. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.