Primăria Suceava demarează licitația pentru concesionarea Patinoarului Artificial



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria municipiului Suceava a inițiat procedurile legale pentru concesionarea prin licitație publică a Patinoarului Artificial situat pe strada Universității.

Potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir, Direcția Generală a Domeniului Public a emis o notă internă privind demararea procedurilor legale privind concesionarea prin licitație publică a Obiectivului „Patinoar Artificial” Suceava.

Obiectivul, proprietate publică a municipiului, include un teren de 3.552 mp și construcții administrative și social-culturale cu o suprafață construită la sol de 360,2 mp.

Conform studiului de oportunitate, redevența anuală a fost stabilită la 25.500 euro pentru teren și clădiri, pe baza raportului de evaluare.

În referatul de aprobare se arată că procedura de concesionare respectă prevederile Codului administrativ.

Consiliul Local Suceava urmează să discute și să voteze în ședința extraordinară din 17 septembrie propunerea de concesionare, studiul de oportunitate, raportul de evaluare, durata concesiunii, prețul de pornire al licitației și caietul de sarcini.

Dacă CL Suceava aprobaă, licitația publică va fi organizată în perioada următoare, conform condițiilor stabilite.