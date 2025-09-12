Suceava se mobilizează pentru curățenia de toamnă: Acțiune amplă programată mâine, 13 septembrie 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Suceava invită toți cetățenii la o acțiune de curățenie de toamnă, care va avea loc mâine, 13 septembrie 2025, începând cu ora 09:00. Pentru a maximiza eficiența, acțiunea se va desfășura descentralizat, fiecare grup contribuind în zonele aferente:

Elevii și profesorii vor face curățenie în perimetrul unităților de învățământ.

Locatarii și asociațiile de proprietari sunt încurajați să igienizeze zonele din jurul blocurilor.

Direcția Silvică, prin ocoalele Pătrăuți și Adâncata, va interveni în pădurile-parc Șipote și Zamca.

Societățile comerciale sunt invitate să curețe spațiile pe care le administrează.

Diasil și Ritmic vor mobiliza toți angajații pentru curățenia orașului.

Angajații Primăriei și Direcția Domeniului Public vor acționa în toate zonele stabilite.

Asistații social și voluntarii vor igieniza zona centrală.

Acțiunea este susținută de Poliția Locală, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului și SGA, care vor asigura buna desfășurare a evenimentului.

Primăria pune la dispoziție gratuit saci și mănuși, iar deșeurile colectate vor fi depozitate lângă tomberoane, de unde vor fi ridicate de operatorii de salubrizare.

Cetățenii sunt rugați să elimine din jurul blocurilor obiecte precum pietre, lădițe, cauciucuri, sticle folosite pentru blocarea parcărilor, deșeuri vegetale sau alte obiecte abandonate.

Scopul este de a poziționa Suceava pe harta celor mai curate orașe din România, demonstrând spiritul gospodăresc al comunității.

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta 0741.993.127.