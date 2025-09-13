USV, alături de partenerii NEOLAiA, la conferința EAIE 2025 din Gothenburg



În perioada 9–12 septembrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat la cea de-a 35-a ediție a conferinței și expoziției EAIE (Asociația Europeană pentru Educație Internațională), desfășurată la Gothenburg, Suedia.

Evenimentul, cel mai mare de acest fel din Europa, a reunit peste 7.000 de profesioniști din învățământul superior, sub tema „GO-create”, promovând colaborarea și co-crearea în politici, parteneriate și proiecte educaționale.

USV a fost reprezentată de o delegație formată din prof. univ. dr. Ştefan Purici, prorector pentru imagine, relații internaționale și dezvoltare europeană, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, președintele Senatului USV, și dr. Diana Pîțu, ofițer relații internaționale.

Alături de partenerii din Alianța Europeană NEOLAiA, delegația a promovat mobilități academice, programe comune, micro-certificări și parteneriate de cercetare, cu accent pe digitalizare, incluziune și învățare integrată.

Discuțiile cu universități și organizații internaționale au vizat extinderea mobilităților pentru studenți și personal, dezvoltarea de diplome duble și proiecte cofinanțate, cu impact asupra dezvoltării durabile regionale.

NEOLAiA și rolul USV în alianță

Alianța NEOLAiA, din care USV face parte, reunește nouă universități europene tinere, dedicate excelenței în educație, cercetare și inovare. Alături de parteneri din Germania, Spania, Cipru, Suedia, Cehia, Italia, Franța și Lituania, USV contribuie la inițiative în antreprenoriat, digitalizare și mobilități.

În 2025, USV a găzduit Conferința NEO Entrepreneurship (3–7 iunie) și International Staff Week, consolidând colaborările academice.

Evenimente precum NEOLAiA Café continuă să conecteze comunitatea USV cu oportunități internaționale.Participarea la EAIE 2025 reconfirmă angajamentul USV pentru internaționalizarea educației și dezvoltarea unui ecosistem educațional dinamic, în beneficiul studenților, cadrelor didactice și regiunii.