Atenționare cod galben de vânt puternic în zona de șes a județului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o atenționare de tip Cod Galben pentru intensificări ale vântului, valabilă în data de 14 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

Potrivit ANM sunt vizate intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h.

Sunt afectate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.