Bărbat reținut și arestat în Suceava pentru încălcarea ordinului de protecție

Poliția Municipiului Suceava a dispus reținerea și ulterior arestarea preventivă a unui bărbat de 47 de ani, pentru încălcarea repetată a unui ordin de protecție emis de Judecătoria Suceava, în contextul unui caz de violență domestică.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 9 septembrie 2025, în jurul orei 19:00, o femeie de 44 de ani din Suceava a sesizat poliția că soțul său a încălcat ordinul de protecție, bătând la ușa locuinței sale. Verificările au confirmat că bărbatul a încălcat obligațiile impuse printr-o sentință civilă din 7 septembrie 2025, care interzicea orice contact, inclusiv telefonic sau prin mesaje, cu soția sa.

De asemenea, s-a stabilit că acesta a contactat-o în repetate rânduri prin mesaje text, încălcând anterior aceleași obligații.

În urma probatoriului, polițiștii au extins urmărirea penală pentru șapte infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție, conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, și pentru infracțiunea de amenințare, prevăzută de art. 206 alin. 1 din Codul Penal.

Pe 11 septembrie 2025, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar Judecătoria Suceava a admis propunerea Parchetului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.Măsuri de combatere a violenței domestice

Poliția Română subliniază importanța prevenirii și combaterii violenței domestice, utilizând instrumente moderne precum ordinele de protecție și sistemele de monitorizare electronică.

În județul Suceava, din 1 octombrie 2024, a fost implementată a treia etapă a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, care permite supravegherea agresorilor prin dispozitive de tip brățară, în cazuri de ordine de protecție, control judiciar sau arest la domiciliu. Aceste sisteme transmit alerte automate către poliție în caz de încălcare a obligațiilor, facilitând intervenția rapidă.

Autoritățile reamintesc că distrugerea dispozitivelor de monitorizare constituie infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform Codului Penal.