Tânăr de 22 de ani din Cornu Luncii, fără permis, reținut și apoi arestat preventiv pentru infracțiuni rutiere

Un tânăr de 22 de ani din comuna Cornu Luncii a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma comiterii mai multor infracțiuni la regimul rutier, inclusiv conducerea unui autovehicul fără permis și neoprirea la semnalul polițiștilor.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 7 septembrie 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, aflați pe DN2 în localitatea Cumpărătura, au surprins cu radarul un autoturism care circula cu 124 km/h pe un sector de drum limitat la 60 km/h.

Șoferul a ignorat semnalele acustice și luminoase ale polițiștilor, accelerând și continuându-și deplasarea pe traseul Cumpărătura – Bunești, apoi pe drumuri secundare, reușind să scape temporar din urmărire.

Polițiștii au prioritizat siguranța celorlalți participanți la trafic, evitând o intervenție agresivă din cauza vitezei mari a autoturismului.

În urma verificărilor, s-a stabilit că autoturismul era condus de un tânăr de 22 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Autovehiculul fusese achiziționat pe 21 august 2025 de un alt bărbat din satul Brăiești, care a declarat că mașina a fost cumpărată de fapt de tânărul de 22 de ani, dar înmatriculată pe numele său din cauza unor datorii ale acestuia.

Martorul a confirmat că tânărul i-a povestit despre fuga de poliție.

Imagini de pe camerele de supraveghere și declarațiile unui alt martor, care a fost pasager în autoturismul condus de acesta, au consolidat probele.

În data de 12 septembrie 2025, polițiștii au dispus extinderea urmăririi penale pentru două infracțiuni de conducere fără permis.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar Judecătoria Suceava a admis propunerea Parchetului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.