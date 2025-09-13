Un șofer rănit după un accident rutier pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri dimineața în jurul orei 7:25, prin apel 112 despre un accident rutier produs pe Varianta Ocolitoare a Municipiului Suceava (VO2P), între localitățile Moara și Șcheia, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Din primele verificări efectuate de echipa operativă deplasată la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 07:05, un conducător auto aflat la volanul unui ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă a pierdut controlul asupra direcției de mers din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum.

Incidentul s-a produs pe sensul de deplasare dinspre Șcheia spre Moara, autovehiculul ieșind în afara părții carosabile și intrând în coliziune cu rigola șanțului de colectare a apelor pluviale.

În urma impactului, ansamblul de vehicule a fost avariat, iar conducătorul auto a suferit răni ușoare, fiind transportat la Spitalul Județean Clinic „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Potrivit diagnosticului preliminar el a suferit o contuzie toracică și escoriații la coapsa dreaptă.

Fiind testat cu aparatul etilotest rezultatul a fost negativ.

La locul accidentului au intervenit lucrători ai Secției Drumuri Naționale pentru curățarea carosabilului, din cauza scurgerilor de combustibil din rezervorul autoutilitarei, care prezentau un risc pentru siguranța traficului.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava continuă cercetările, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.