Furt de bani dintr-o locuință din Pătrăuți: Un tânăr de 17 ani, identificat ca autor

Polițiștii Secției Nr. 5 Poliție Rurală Dărmănești au fost sesizați, vineri seara în jurul orei 21:30, prin apel 112 de o femeie de 61 de ani din comuna Pătrăuți care a reclamat că persoane necunoscute i-au sustras o sumă de bani din locuința situată în același sat.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat autorul faptei, un tânăr de 17 ani, tot din comuna Pătrăuți.

În cadrul anchetei s-a stabilit că, în intervalul orar 07:00–21:00, profitând de absența proprietarei, acesta a pătruns în locuință prin escaladarea unui geam de la baie lăsat deschis.

Tânărul a sustras din dormitor o sumă estimată între 7.000 și 8.000 de lei, aflată într-un dulap, după care a părăsit locul faptei.

La momentul identificării, suspectul a recunoscut comiterea furtului și a predat polițiștilor suma de 4.256 de lei, pe care o mai avea asupra sa.

Cercetările continuă pentru probarea completă a activității infracționale, fiind întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt calificat.