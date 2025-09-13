Suceava a început un demers pentru un oraș mai curat. Primarul Vasile Rîmbu face apel la responsabilitatea cetățenilor



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat, sâmbătă, că inițiativa de curățenie de toamnă din oraș nu a reprezentat o „zi specială”, ci debutul unui demers continuu pentru o Suceavă mai curată și mai civilizată, care să implice întreaga comunitate.

„Curățenia și grija pentru spațiul public nu pot fi asigurate exclusiv de domeniul public. Este nevoie de contribuția și responsabilitatea tuturor cetățenilor”, a subliniat primarul.

Edilul a evidențiat disproporția dintre resurse și nevoile orașului: aproximativ 100 de angajați ai Direcției Domeniului Public și ai societăților de salubrizare deservesc peste 100.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că un singur angajat trebuie să gestioneze spațiul public aferent pentru 1.000 de persoane – o misiune aproape imposibilă fără sprijinul comunității.

„Implicarea fiecăruia dintre noi contează enorm. Doar împreună putem avea un oraș mai curat și mai frumos”, a adăugat Vasile Rîmbu, făcând un apel la responsabilitatea civică a sucevenilor pentru menținerea curățeniei și protejarea spațiilor publice.

Acest demers reprezintă un pas către o colaborare susținută între autorități și cetățeni pentru un mediu urban mai plăcut și sustenabil.