Incendiu la un apartament din cartierul Burdujeni. Flăcările au distrus un balcon și a afectat parțial o cameră a apartamentului

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara în municipiul Suceava, în cartierul Burdujeni, la balconul unui apartament situat la etajul IV al unui bloc de locuințe.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară de lucru la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul balconului, iar incendiul a fost rapid localizat și lichidat în limitele găsite.

Balconul a ars în întregime, iar o cameră a apartamentului a fost parțial afectată, flăcările distrugând mobilier, materiale textile și alte bunuri.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze restul locuinței și bunurile aferente.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza radiației termice, generată de funcționarea nesupravegheată a unei plite electrice, aflată în balconul locuinței, a precizat sursa citată.