Atenționare meteo COD GALBEN de vânt puternic în județul Suceava și informare meteo de ploi în averse


Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică COD GALBEN valabilă pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, în intervalul orar 10:00 – 20:00. Fenomenul vizat este reprezentat de intensificări ale vântului, care vor afecta județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Vântul va avea viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele pot atinge 90…100 km/h. De asemenea, intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 40…45 km/h, sunt așteptate local în regiunile sudice, estice și centrale.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică pentru intervalul 14 septembrie, ora 13:00 – 15 septembrie, ora 10:00, vizând averse moderate cantitativ.

Începând din după-amiaza zilei de duminică, vor fi perioade cu ploi, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, inițial în Banat, Crișana și Maramureș, extinzându-se apoi în Transilvania și majoritatea zonelor montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…20 l/mp, iar izolat se pot înregistra 30…40 l/mp.


