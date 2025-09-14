Atenționare meteo COD GALBEN de vânt puternic în județul Suceava și informare meteo de ploi în averse



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică COD GALBEN valabilă pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, în intervalul orar 10:00 – 20:00. Fenomenul vizat este reprezentat de intensificări ale vântului, care vor afecta județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Vântul va avea viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele pot atinge 90…100 km/h. De asemenea, intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 40…45 km/h, sunt așteptate local în regiunile sudice, estice și centrale.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică pentru intervalul 14 septembrie, ora 13:00 – 15 septembrie, ora 10:00, vizând averse moderate cantitativ.

Începând din după-amiaza zilei de duminică, vor fi perioade cu ploi, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, inițial în Banat, Crișana și Maramureș, extinzându-se apoi în Transilvania și majoritatea zonelor montane. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…20 l/mp, iar izolat se pot înregistra 30…40 l/mp.