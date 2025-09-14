Șofer prins circulând cu 152km/h în Pătrăuți: Amendă de 4050 de lei și suspendarea permisului pentru 120 de zile



Poliția Județeană Suceava arată că viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave, sporind riscul de coliziuni și severitatea rănilor prin creșterea forței de impact și reducerea timpului de reacție al șoferilor.

În perioada 8-13 septembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Suceava au intensificat acțiunile de prevenire a accidentelor generate de viteza excesivă sau neadaptarea la condițiile de drum, utilizând toate aparatele radar din dotare.În cadrul acestor controale, au fost aplicate peste 1.000 de sancțiuni contravenționale, reținute 90 de permise de conducere și ridicate 68 de certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii au fost identificate și cazuri grave de depășire a limitei de viteză.

Un exemplu semnificativ a avut loc pe 12 septembrie 2025, la ora 17:05, când un echipaj al Serviciului Rutier – IPJ Suceava, folosind un aparat radar tip pistol laser, a surprins un autoturism rulând cu 152 km/h pe DJ 208V, în localitatea Pătrăuți, unde limita maximă era de 50 km/h.

Șoferul, un tânăr de 23 de ani din comuna Pătrăuți, a depășit cu 102 km/h viteza legală, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, inclusiv pietoni prezenți pe acostament.

Șoferul a fost oprit regulamentar, testat cu etilotestul (rezultat negativ) și sancționat cu o amendă de 4.050 lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile.Impactul vitezei excesive asupra siguranței rutiere:

Forța de impact crescută: La viteze mari, energia cinetică a vehiculului amplifică severitatea accidentelor.

Timp de reacție redus: Viteza mare limitează capacitatea șoferului de a reacționa la obstacole neprevăzute.

Control dificil al vehiculului: Pe carosabil umed sau în condiții imprevizibile, viteza excesivă crește riscul pierderii controlului.

Poliția rutieră continuă acțiunile pentru promovarea unui comportament responsabil în trafic și reducerea accidentelor rutiere.