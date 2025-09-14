Accident cu răniți în Voitinel după ce un copil de 14 ani a intrat cu mopedul într-un stâlp  



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, prin 112 despre un accident rutier produs pe raza comunei Voitinel soldat cu răniți.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, în jurul orei 18:20, un copil în vârstă de 14 ani din comuna Voitinel, conducea un moped pe strada Tolocii, având ca pasageră o adolescentă în vârstă de 16 ani, din aceeași localitate. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, minorul a pierdut controlul mopedului și a intrat în coliziune cu un stâlp electric.

În urma impactului, pasagera a suferit leziuni grave, fiind diagnosticată cu „suspect fractură femur drept” la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost transportată cu ambulanța.

Băiatul a părăsit locul accidentului, dar a fost identificat ulterior de polițiști în grădina din spatele locuinței sale, prezentând o „plagă la brațul drept” (rănit ușor). Ambii minori au fost transferați ulterior la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Accidentul a provocat și avarierea unui echipament electric de pe stâlp, fiind necesară intervenția unui echipaj Delgaz Grid pentru remedierea situației.

Testul alcoolscopic efectuat asupra minorului a avut rezultat negativ.

Acesta nu deținea permis de conducere, iar poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.