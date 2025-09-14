Mai multe accidente rutiere cu biciclete și trotinete în județul Suceava: Patru copii au fost răniți



Pe parcursul zilei de sâmbătă, 13 septembrie 2025, în județul Suceava s-au înregistrat mai multe accidente rutiere implicând minori care se deplasau pe biciclete sau trotinete, soldate cu vătămări corporale ușoare.

Poliția a efectuat cercetări la fața locului în fiecare caz, iar în unele situații s-au întocmit dosare penale pentru „vătămare corporală din culpă”.

Accident în Salcea

La ora 11:38, pe strada Șerpuită din localitatea Salcea, un tânăr de 20 de ani din Văratec, conducând o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter, a surprins și accidentat o minoră de 9 ani din municipiul Suceava. Aceasta se deplasa pe o bicicletă și a pătruns pe drumul public din parcarea unei societăți comerciale, fără a se asigura. În urma impactului, minora a fost transportată la Spitalul Județean „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost diagnosticată preliminar cu „contuzie abdominală, traumatism abdominal, traumatism genunchi și gleznă stângă”. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. S-a întocmit un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”.

Incident în municipiul Suceava

La ora 16:40, pe strada Parcului, în zona restaurantului „Brădet” din municipiul Suceava, un minor de 12 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a pierdut controlul și a căzut pe carosabil. În urma accidentului, acesta a suferit leziuni ușoare, fiind diagnosticat la Spitalul Județean Suceava cu „traumatism cranio-cerebral, traumatism cervical, umăr drept, cot drept, pumn drept și gleznă dreapta”. Tatăl minorului, prezent la fața locului, a declarat că nu dorește cercetări sau depunerea unei plângeri, considerând incidentul autoaccidentare.

Accident în Câmpulung Moldovenesc

La ora 20:20, pe strada Războieni din municipiul Câmpulung Moldovenesc, un minor de 12 ani, în timp ce se deplasa cu bicicleta însoțit de bunici, a căzut pe carosabil din cauza unei defecțiuni la roata față a bicicletei. Minorul a fost transportat la UPU Câmpulung Moldovenesc, unde a primit îngrijiri medicale pentru leziuni ușoare. Poliția a constatat că incidentul nu a implicat alte vehicule sau persoane.

Incident în Marginea

La ora 19:00, un minor de 13 ani din comuna Marginea, în timp ce se plimba cu bicicleta pe un drum comunal neclasificat din apropierea locuinței, s-a dezechilibrat și a căzut, suferind leziuni. Acesta s-a întors acasă și i-a povestit mamei sale despre incident, fiind ulterior transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale. Poliția s-a sesizat din oficiu pentru „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de Postul de Poliție Marginea.

Poliția Suceava reamintește bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete să fie prudenți, să se asigure corespunzător înainte de a pătrunde pe drumurile publice și să utilizeze echipamente de protecție pentru a preveni astfel de incidente.