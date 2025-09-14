Incendiul dintr-un bloc din Burdujeni a izbucnit de la bucătăria improvizată într-un balcon al unui apartament



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Secția de Poliție Burdujeni a fost alertată, sâmbătă seara la ora 22:42, printr-un apel la 112 de către un locatar despre un incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada General Iacob Zadik, din municipiul Suceava.

Un echipaj de poliție din cadrul Secției Burdujeni s-a deplasat rapid la fața locului, constatând că incendiul degaja o cantitate mare de fum, ceea ce a necesitat evacuarea tuturor locatarilor din scara blocului.

Focul se manifesta în apartamentul nr. 9, în special în balconul amenajat ca bucătărie, fără a fi persoane în interior.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava au intervenit rapid, reușind să stingă și să lichideze incendiul, prevenind extinderea acestuia la întregul apartament.

După finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că sursa probabilă a incendiului a fost efectul termic al unei plite electrice, care a aprins materiale textile, precum perdelele.

În urma incendiului, au fost distruse materiale textile, piese de mobilier, aparate electrocasnice (plită electrică, cuptor electric, cuptor cu microunde) și tâmplărie tip termopan, iar pereții și finisajele interioare au fost degradate.

Valoarea totală a pagubelor urmează a fi stabilită ulterior.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar intervenția rapidă a pompierilor a limitat amploarea dezastrului.