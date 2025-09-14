Propunere Foaie Verde din Bucovina: Economii majore la buget prin reducerea numărului de consilieri și parlamentari



Organizația Foaie Verde din Bucovina, reprezentată de Dan Acibotăriță, propune o soluție pentru reducerea cheltuielilor bugetare ale României, fără a afecta salariile, pensiile sau a majora prețurile și TVA.

Aceasta vizează o reformă administrativă bazată pe actualizarea Codului Administrativ în funcție de realitatea demografică a țării.

Conform estimărilor, populația României nu depășește 19 milioane de locuitori, incluzând diaspora.

Cu toate acestea, numărul consilierilor locali, județeni, parlamentarilor și europarlamentarilor este calculat pe baza unor cifre demografice supraestimate, ceea ce generează un număr excesiv de aleși și, implicit, cheltuieli bugetare mari.

De exemplu, în comune cu doar 1.500 de locuitori, sunt plătiți 9 consilieri locali, ceea ce este considerat o risipă de fonduri publice.

Foaie Verde din Bucovina susține că modificarea Codului Administrativ pentru a reflecta situația reală a populației și posibilitățile economice ale țării ar duce la reducerea numărului de consilieri.

Totuși, organizația recunoaște că o scădere a numărului de parlamentari ar fi mai dificil de realizat, dat fiind interesul personal al actualilor aleși de a-și păstra privilegiile.

„Guvernului îi trebuie puțină inteligență și voință politică pentru a implementa aceste măsuri”, afirmă Dan Acibotăriță, subliniind că o astfel de reformă ar putea genera economii semnificative la bugetul de stat, fără a afecta cetățenii.