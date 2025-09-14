Măsurile luate de Ilie Bolojan, susținute de primarii liberali suceveni întuniți la Mitocu Dragomirnei



La Mitocu Dragomirnei a avut loc o întâlnire de lucru a conducerii PNL Suceava, condusă de președintele organizației, Angelica Fădor, alături de deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan.

Tema centrală a fost găsirea de soluții pentru a continua proiectele din comunități și pentru a face ca instituțiile statului să fie mai eficient în slujba cetățenilor, se arată într-un comunicat al PNL Suceava.

În cadrul întâlnirii, primarii liberali și-au reafirmat sprijinul față de premierul Ilie Bolojan în demersurile de responsabilizare fiscală și echilibrare bugetară, subliniind că economiile trebuie făcute cu discernământ, pentru a asigura stabilitate și dezvoltare.

Un moment emoționant a fost mesajul primarului din Broșteni, Alexandru Hurjui, care le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul oferit comunității sale după inundațiile devastatoare.

„Colegii liberali au fost alături de cei din Broșteni, dar și de cei din Ostra și Stulpicani, afectate și ele de viituri, gesturi care arată cât de unită este echipa PNL și că adevărata noastră forță vine din solidaritate și din preocuparea pentru oameni”, se menționează în comunicat.

PNL Suceava subliniază că rămâne o echipă unită, capabilă să ofere stabilitate și să construiască pentru viitor într-o perioadă în care România are nevoie de coerență și responsabilitate.

„Ne bazăm pe experiența și seriozitatea primarilor noștri pentru a continua dezvoltarea județului și pentru a fi o voce puternică în plan național”, se mai arată în comunicat.