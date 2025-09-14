Primăria Suceava: Peste 1000 de suceveni s-au mobilizat pentru un oraș mai curat în cadrul acțiunii curățeniei de toamnă


Peste 1000 de adulți și copii au răspuns, sâmbătă, invitației Primăriei Suceava de a participa la o amplă acțiune de curățenie de toamnă, demonstrând solidaritate și spirit civic exemplar.

Evenimentul a evidențiat dorința comunității de a contribui la un oraș mai frumos și mai curat, fără a fi vorba de o obligație, ci de o inițiativă bazată pe implicare voluntară, arată Primăria Suceava.

Primarul Vasile Rîmbu a transmis mulțumiri tuturor participanților, dar și celor care, deși nu au putut fi prezenți, sunt așteptați să se alăture viitoarelor acțiuni.

„ Nicidecum nu a fost vorba de obligație, ci de o invitație adresată celor care înțeleg că doar împreună putem avea un oraș curat, așa cum ni-l dorim cu toții”, a declarat edilul, subliniind importanța unității în astfel de inițiative.

„În Suceava se face zilnic curățenie, mai intens ca niciodată, iar ziua de ieri a fost un ajutor real și un imbold prin care comunitatea suceveană a demonstrat că este implicată și că îi pasă de oraș”, se mai arată în comunicat.

Primarul Vasile Rîmbu a adresat mulțumiri speciale:

  • Cetățenilor și asociațiilor de proprietari pentru răspunsul pozitiv;
  • Direcției Silvice Suceava (Ocoalele Silvice Pătrăuți și Adâncata), Gărzii de Mediu Suceava și SGA Suceava;
  • Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și unităților de învățământ: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Economic, Liceul Sportiv, Colegiul „Petru Mușat” și Școala Gimnazială Nr. 10;
  • Companiilor private: Iulius Mall Suceava, Dedeman, Kaufland, Lidl, Safe Steel, Farmacia Oana Maria, Altex, Decathlon, Leroy Merlin, Metro și Amenajări Grădini Suceava;
  • Angajaților Primăriei și ai Domeniului Public, Poliției Locale, asistaților sociali, ONG-urilor și firmelor de salubrizare RIMTIC și DIASIL, care contribuie zilnic la curățenia orașului.

Voluntarii au realizat o serie de activități esențiale pentru înfrumusețarea orașului:

  • Îndepărtarea afișelor de pe stâlpi și copaci;
  • Ștergerea inscripțiilor de pe locurile de joacă și stațiile de autobuz;
  • Toaletarea și tăierea arborilor uscați;
  • Cosirea spațiilor verzi și tunderea gardurilor vii;
  • Colectarea deșeurilor din pădurile Zamca și Șipote;
  • Ecologizarea malului râului Suceava în zona bazarului;
  • Intervenții în perimetrul unităților de învățământ și strângerea deșeurilor din jurul blocurilor.

„Această mobilizare a fost nu doar o reușită locală, ci și un exemplu la nivel național, prin care Suceava a arătat că îi pasă de curățenie și de sănătatea mediului. Mulțumim tuturor sucevenilor care au fost alături de noi! Numai împreună putem păstra orașul curat exact așa cum ni-l dorim pentru noi și pentru copiii noștri”, arată Primăria Suceava.


