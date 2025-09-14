CSU Suceava II, învinsă la limită în debutul Diviziei A de handbal masculin



În prima etapă a Diviziei A de handbal masculin, Seria A, echipa secundă a CSU Suceava a cedat, în deplasare, în fața formației CSM Odorheiu Secuiesc, cu scorul de 33-31 (13-13 la pauză).

Meciul a fost unul echilibrat, sucevenii conducând timp de 50 de minute, dar experiența adversarilor a făcut diferența în final.

Antrenorul Vasile Boca a mizat pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă – Daniel Popovici (11 goluri), Adrian Condrea (6), Eduard Rusu (5), Bogdan Doboșeru (3), Andrei Marcu (3), Nicolas Zapodianu (2), Alexandru Radu (1), Luca Cazac, Sebastian Bazga, Alexandru Țivichi.

Declarația antrenorului Vasile Boca: „Este foarte clar că obiectivul numărul 1 al echipei secunde este formarea jucătorilor pentru echipa de seniori. CSU II va fi formată preponderent din juniorii I, plus tinerii care nu vor prinde lotul pentru jocurile din Liga Națională.

Începând din acest sezon, CSU Suceava II evoluează în Divizia A, lucru extrem de îmbucurător pentru noi, având în vedere că întâlnim echipe precum Ghimbav, Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui II sau Politehnica Iași, care au în componență mulți jucători cu experiență în prima ligă. Tinerii noștri jucători au nevoie de multe meciuri tari, sub presiune, pentru a putea progresa. La fel ca în ultimii ani, sperăm ca o parte dintre absolvenții junioratului din această generație să facă pasul către seniori, dar trebuie să muncim enorm pentru asta.

Am făcut un meci bun la Odorhei, împotriva unui adversar puternic, care a avut în componență 8 jucători din echipa ce a evoluat anul trecut în prima ligă. Am fost la conducerea jocului timp de 50 de minute, dar am greșit mult în ultima parte, acolo unde experiența lor a contat. Important este ca de la meci la meci să progresăm, atât individual, cât și colectiv. Vreau să evidențiez evoluțiile foarte bune ale coordonatorului Daniel Popovici și ale portarului Răzvan Rîpă”

CSU Suceava II va avea o pauză în etapa a doua, urmând să revină pe teren pe 27 septembrie, când va găzdui partida cu CSU Galați, în runda a treia a Diviziei A.