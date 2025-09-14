Egal pentru CSU Suceava feminin în debutul Ligii a III-a: 2-2 cu Chindia Târgoviște



Echipa feminină de fotbal a CSU Suceava a debutat astăzi în Liga a III-a, Seria 2, cu un egal, scor 2-2 (2-1 la pauză), în fața formației Chindia Târgoviște, pe stadionul Areni.

Meciul, disputat în prima etapă a campionatului, a fost unul intens, cu sucevencele conducând de două ori, dar fiind egalate în final.

Sub comanda antrenorilor Marcel Irimie, Bogdan Misiuc și Cristian Tărăbuță, CSU Suceava a deschis scorul în minutul 12 prin Emima Morar, iar Paraschiva Moțco a majorat avantajul în minutul 41.

Chindia a replicat cu goluri în minutele 20 și 59, smulgând un punct în deplasare.

Componența echipei CSU Suceava: Maria Monica Nechita, Iuliana Bianca Parasca, Francesca Bosânceanu, Lenuța Ionela Horodnic, Naomi Leontescu, Denisa Alexandra Sprîncenatu, Emima Morar, Denisa Valentina Chiriac, Sara Lavinia Călian, Paraschiva Moțco, Iustina Elena Ciubotariu.

Rezerve: Ioana Aioanei, Claudia Rosalia Ungureanu, Nicoleta Petruleac, Georgiana Robu, Larisa Sauță, Daniela Denisa Moțco, Crina Sorina Iasinovschi, Rafaela Petrina Uncescu, Alexandra Tecla Toderaș, Alexia Hrușcoșchi.

Paraschiva Moțco, jucătoare CSU Suceava:

„A fost un meci greu, dar am obținut o remiză frumoasă. Primul joc pe Areni a fost o experiență plăcută, am jucat ca o echipă și au fost momente foarte frumoase. Am condus de două ori, dar n-am păstrat toate punctele. Se mai întâmplă, vor veni și meciuri mai bune. La început am avut emoții, dar ne-am obișnuit rapid. Pentru acest sezon vrem să fim unite, să comunicăm bine și să câștigăm cât mai multe meciuri. Sunt din Izvoarele Sucevei, joc fotbal de trei ani și mă bucur să fac parte din acest colectiv frumos.”

Marcel Irimie, antrenor CSU Suceava:

„Am întâlnit un adversar puternic, cu jucătoare experimentate, unele cu trecut în prima ligă. Știam că va fi greu, iar două momente prost gestionate ne-au costat. Totuși, sunt mulțumit de evoluția fetelor, care au trecut peste emoțiile debutului și au arătat calitate în multe momente. Lipsa de experiență și-a spus cuvântul, dar sunt tinere și vor crește. Mulțumesc domnului rector Mihai Dimian pentru susținere și suporterilor care au revenit pe Areni pentru fotbal feminin. Urmează o perioadă aglomerată, dar sperăm să progresăm și să oferim o victorie în Cupa României.”

Următorul meci al CSU Suceava în campionat era programat cu Selena Constanța, dar retragerea acesteia din competiție amână următoarea partidă pentru etapa a treia, pe 28 septembrie, în deplasare, cu Unirea Slobozia.

Până atunci, sucevencele vor juca în Turul I al Cupei României, miercuri, 24 septembrie, ora 17:00, pe stadionul Areni, împotriva lui FC Botoșani.