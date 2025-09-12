FOTO// Un mort și trei răniți în accidentul rutier grav din Păltinoasa



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, vineri, într-un accident rutier produs pe raza localității Păltinoasa.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, după o coliziune între două autoturisme au rezultat patru victime.

Una dintre victime, aflată în stare de inconștiență și încarcerată într-unul dintre autoturisme, a fost extrasă de pompieri și predată echipajelor medicale, care au efectuat manevre de resuscitare.

Din nefericire, victima aflată în stop cardio-respirator a fost declarată decedată.

Alte două victime, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cea de-a patra persoană implicată în accident, conștientă și cooperantă, a fost monitorizată medical la fața locului și este transportată la spital, pentru investigații suplimentare.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.