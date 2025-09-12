Accident rutier grav în Păltinoasa: Patru victime, una în stare critică



Un accident rutier s-a produs vineri pe raza localității Păltinoasa în care au fost implicate patru persoane/

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială dotată cu accesorii pentru descarcerare și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În urma coliziunii, patru persoane au fost rănite.

Una dintre victime, aflată în stare de inconștiență și încarcerată într-unul dintre autoturisme, a fost extrasă de pompieri și predată echipajelor medicale, care efectuează manevre de resuscitare.

Alte două victime, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cea de-a patra persoană implicată este monitorizată la fața locului de un echipaj medical.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.