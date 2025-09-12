Pictură a artistului sucevean Constantin Severin, expusă la Carrousel du Louvre din Paris



Artistul plastic sucevean Constantin Severin a anunțat o realizare remarcabilă: pictura sa „Cuplul”, parte din seria Expresionismul Arhetipal, a fost selectată pentru a fi expusă la prestigioasa expoziție internațională de la Carrousel du Louvre, Paris, în perioada 17-19 octombrie 2025.

Anunțul a fost făcut în urma comunicării primite de la platforma de artă ARTBOXY din Elveția, care a apreciat lucrarea pentru originalitatea și profunzimea sa.

Conform evaluării curatorilor ARTBOXY, pictura „Cuplul” impresionează prin conceptul de Expresionism Arhetipal, dezvoltat de Severin. Aceștia au descris lucrarea ca pe o reprezentare puternică a unui „cuplu primordial” – două esențe unite într-un singur corp – cu o siluetă verde ce sugerează fertilitate, memorie și continuitate.

Culorile primare îndrăznețe, contururile precise și simbolurile arhetipale (vase, instrumente, embleme ritualice) creează o iconografie personală care invită privitorul la o explorare profundă a semnificațiilor.

Compoziția, marcată de un ax vertical solid și dinamismul simbolurilor, conectează mitologia preistorică cu un limbaj artistic contemporan.

Lucrarea va fi prezentată digital pe ecranele de mari dimensiuni în standul ARTBOXY de la Carrousel du Louvre