SCJU Suceava: Două dintre pacientele internate după gravul accident de la Pătrăuți sunt în stare foarte gravă. Cea de-a treia are răni de gravitate medie

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a transmis, luni seara, o actualizare privind situația celor trei paciente, victime ale unui accident rutier produs dimineață.

Acestea au fost aduse în stare critică și primesc îngrijiri intensive, conform raportului medical.

Prima pacientă, 15 ani: Internată cu un traumatism cranio-cerebral sever, în comă profundă, și ruptură de splină, a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență. Se află în Secția de Terapie Intensivă, în stare generală foarte gravă, cu evoluție monitorizată constant.

A doua pacientă, 17 ani: Conștientă și cooperantă, prezintă leziuni de gravitate medie și este supravegheată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

A treia pacientă, 21 ani: În comă profundă, cu un hematom subdural operat de urgență, se află de asemenea în Terapie Intensivă, în stare generală foarte gravă.

Toate pacientele au beneficiat de transfuzii de sânge din stocurile Unității de Transfuzii a spitalului, fără a mai fi necesară suplimentarea acestora.

Spitalul mulțumește donatorilor pentru rezervele de sânge care au făcut posibilă intervenția rapidă și reamintește populației importanța donării constante pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Echipele medicale depun eforturi susținute pentru stabilizarea și îngrijirea tinerelor, starea lor fiind urmărită în timp real, a precizat purtătorul de cuvânt al SCJU Suceava, dr. Monica Terteliu.