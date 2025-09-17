Consiliul Local Suceava a votat concesionarea patinoarului artificial. Viitorul administrator va finanța modernizarea și acoperirea patinoarului



Consiliul Local Suceava a aprobat, miercuri, concesionarea patinoarului artificial pentru reducerea pierderilor și modernizarea infrastructurii.

În ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de miercuri, primarul Vasile Rîmbu a prezentat propunerea de concesionare a patinoarului artificial din municipiu, argumentând că această măsură urmează modelul de succes al concesionării ștrandului municipal.

Potrivit primarului, concesionarea ștrandului, care avea pierderi anuale de circa 200.000 de euro, a adus beneficii semnificative pentru bugetul local și pentru comunitate, generând venituri de 60.000 de euro anual, care au fost direcționate către nevoi precum salubrizarea și reparațiile stradale. În plus, această măsură a eliminat necesitatea alocării de resurse financiare și umane din partea primăriei, crescând totodată adresabilitatea ștrandului.

Referitor la patinoar, primarul a subliniat că acesta a generat pierderi de peste 1,5 milioane de lei în ultimii trei ani, iar resursele financiare actuale ale primăriei nu mai permit gestionarea sa directă.

„Nu am îmbrățișat ideea concesionării patinoarului până când nu ne-am cântărit resursele și deduceți că resursele nu ne permit să gestionăm în continuare acest patinoar. Avem două posibilități: fie închidem patinoarul, fie îl concesionăm unui operator privat. Am ales să nu privăm comunitatea de acest obiectiv,” a declarat Rîmbu.

Pentru a pune patinoarul în funcțiune, sunt necesare intervenții costisitoare, iar concesionarea ar permite modernizarea sa fără a împovăra bugetul local.

Proiectul privind inițierea procedurilor de concesionare include un caiet de sarcini care prevede o redevență minimă de 130.000 de lei și o investiție minimă de 2 milioane de lei din partea concesionarului.

Investițiile vor viza modernizarea căilor de acces, reabilitarea incintei, a instalațiilor și dotărilor patinoarului, precum și a mantinelei, gradenelor și tribunelor, dar și acoperirea patinoarului cu o soluție agreată de proprietar.