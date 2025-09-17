Copil de 7 ani lovit de un cal în satul Mironu de un cal care a intrat în curtea în care se juca împreună cu mai mulți copii



Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au fost sesizați, marți la prânz, prin apel la 112 de un bărbat din satul Mironu, comuna Valea Moldovei cu privire la faptul că un copil a fost lovit de un cal.

La fața locului, polițiștii au constatat că un băiat în vârstă de 7 ani, se afla în curtea mătușii sale, din același sat, jucându-se cu verișorii săi.

În jurul orei 13:00, poarta curții fiind deschisă, o cabalină de talie medie, de culoare maro închis, a intrat în curte și l-a lovit pe minor cu piciorul, provocându-i leziuni fizice.

Un echipaj de ambulanță a intervenit transportând copilul la Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului Orășenesc Gura Humorului pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Din declarațiile a doi martori, calul ar aparține unui localnic.

Contactat telefonic, medicul veterinar că presupusul proprietar nu figurează în evidențele sale cu o cabalină înregistrată, existând posibilitatea ca animalul să nu fie cipat.

Poliția a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava pentru monitorizarea situației și luarea măsurilor necesare. Totodată, deținătorul calului a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 61/1991 pentru lăsarea cabalinei în libertate sau fără supraveghere.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, ce va fi soluționat procedural.