Adrian Păduraru a câștigat concursul pentru funcția de manager al Teatrului Municipal Suceava

Adrian Păduraru a obținut cea mai mare notă la proba a doua, de interviu, susținută miercuri, în cazul concursului organizat de Primăria Suceava pentru funcția de manager al Teatrului Municipal Suceava.

Adrian Păduraru a obținut nota 9,75 la prima probă, de analizare și notare a proiectelor de management ale candidaților, iar contracandidatul său a fost notat cu 8,90.

La proba de interviu, Adrian Păduraru a fost notat cu 9,75, iar contracandidatul său cu 9,35.

După perioada de contestații urmează ca Păduraru să fie declarat oficial câștigător al concursului și să semneze contractul de management.

