Doi copii s-au jucat cu focul și au generat un incendiu în care au ars 120 de baloți de fân în Vicovu de Sus: Poliția a deschis dosar penal pentru distrugere din culpă

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați, marți seara, în jurul orei 19:00, prin apel la 112 de către un localnic din oraș cu privire la un incendiu izbucnit în apropierea locuinței unui vecin, unde mai mulți baloți de fân au luat foc.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU Bucovina – Garda de Intervenție Vicovu de Sus, care au constatat că incendiul s-a manifestat pe un teren situat în apropierea unei locuințe din Vicovu de Sus.

Pompierii au stabilit că sursa probabilă a incendiului a fost o flacără, iar focul a fost provocat de scântei provenite dintr-un foc făcut de doi minori în vârstă de 10 ani, care se jucau în apropierea baloților de fân.

În urma incendiului, au ars 120 de baloți de fân, însă nu au fost înregistrate victime omenești sau distrugeri ale altor bunuri.

Poliția orașului Vicovu de Sus a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „distrugere din culpă”.