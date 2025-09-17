„Exploratori la muzeu” – Aventură interactivă pentru copii la Muzeul de Istorie din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită grupurile de copii să participe, în perioada 29 septembrie – 8 decembrie 2025, la programul educațional „Exploratori la muzeu”, o călătorie fascinantă prin expoziția permanentă a Muzeului de Istorie din Suceava.

Proiectul combină jocul de descoperire cu informații istorice, transformând vizita la muzeu într-o experiență educativă captivantă.

Copiii vor porni într-o misiune specială: la începutul vizitei, vor extrage bilețele cu imagini sau descrieri ale unor exponate spectaculoase.

Sarcina lor este să găsească aceste artefacte în expoziție și să le descopere poveștile cu ajutorul specialiștilor muzeului.

Întrebări precum „Cine a creat obiectul?”, „Ce scop avea?” sau „Ce ne spune despre epoca sa?” vor prinde viață, stimulând curiozitatea, atenția și creativitatea participanților.

Programul face parte din seria de activități educaționale „Ore de muzeu”, care include ateliere creative și proiecte dedicate patrimoniului.

Finanțat de Consiliul Județean Suceava, „Exploratori la muzeu” își propune să aducă istoria mai aproape de tânăra generație.

Programări și informații: Muzeul de Istorie Suceava, tel. 0230-216439, interior 116 (Serviciul Istorie Naturală, Marketing și Educație Muzeală).