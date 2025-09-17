Atelier de educație muzeală la Muzeul de Istorie din Suceava



Muzeul Național al Bucovinei îi invită pe elevi și profesori să participe la noul program educațional „Povești heraldice din Bucovina”, desfășurat la Muzeul de Istorie din Suceava, în cadrul activităților „Ora de muzeu”. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Atelierul de educație muzeală pornește de la întrebările:

Ce este un blazon?

Care sunt originile și rolurile lui?

Din ce elemente este alcătuit?

Participanții vor descoperi semnificațiile ascunse ale blazoanelor nobililor bucovineni, prezentate în Sala XVII a expoziției permanente „Bucovina de la administrație militară la autonomie”. Vizita va fi una interactivă, cu explicații și exemple vizuale, pentru a înțelege mai bine cum erau construite și folosite, care era rolul acestor simboluri heraldice.

După vizita în muzeu și partea informativă, elevii vor fi provocați să își creeze propriul blazon, alegând culori și simboluri care îi reprezintă. Astfel, în cadrul atelierului creativ „Blazonul meu, povestea mea”, fiecare participant va pleca acasă cu o lucrare personalizată și cu o experiență unică de conectare la trecut.

Programul educațional include:

prezentare interactivă despre blazoane;

vizionarea blazoanelor expuse în muzeu;

atelier creativ de desen și realizare de blazoane personalizate.