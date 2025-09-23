Consiliul Județean Suceava se pregătește să reia activitatea în Palatul Administrativ și inițiază proiect de hotărâre pentru închirierea spațiilor pentru birouri parlamentare



Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Stelian Simerea, a inițiat un proiect de hotărâre pentru stabilirea prețului de închiriere a spațiilor din incinta Palatului Administrativ Suceava, destinate birourilor parlamentare, în conformitate cu prevederile legale.

Inițiativa vine ca răspuns la solicitările înregistrate pentru alocarea unor astfel de spații, în baza art. 40 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor și a prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pentru a asigura o gestionare eficientă a patrimoniului, a fost întocmit un raport de evaluare imobiliară care stabilește prețul de piață al chiriei la 20 euro/mp/lună pentru spațiile disponibile.

Astfel, spațiile identificate în documentația de reabilitare a Palatului Administrativ ca „birou parlamentar sau birou deputați” au următoarele tarife: spațiile P24 & P25 (33,59 mp) – 672 euro/lună, spațiul P26 (25,88 mp) – 518 euro/lună și spațiile P27 & P28 (27 mp) – 540 euro/lună.

Proiectul prevede că, la momentul formulării unei cereri, se va verifica disponibilitatea spațiilor, urmând ca acestea să fie puse la dispoziție prin contracte de închiriere.

Prețul general propus de 20 euro/mp/lună a fost considerat necesar și oportun pentru gestionarea transparentă a patrimoniului public.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus analizei și aprobării în ședința CJ Suceava, în forma prezentată de inițiator.