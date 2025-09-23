Filmul românesc „We Put the World to Sleep” al rădăuțeanului Adrian Țofei cucerește festivalurile de film horror din SUA



Lungmetrajul românesc horror SF apocaliptic „We Put the World to Sleep”, regizat de Adrian Țofei, a fost selectat la trei dintre cele mai prestigioase festivaluri de film fantastic și horror din Statele Unite: Nightmares Film Festival, supranumit „Cannes-ul groazei” (unde va avea premiera mondială, anunțată în Dread Central), FilmQuest (inclus între cele 16 lungmetraje selectate din peste 2.000 de filme, conform Variety) și Nightmare in the Ozarks Film Festival (recunoscut de New York Times în top 5 festivaluri de Halloween de vizitat).

Filmările s-au desfășurat în mai multe locații din România, inclusiv în Suceava (Rădăuți, Gura Humorului, Sucevița, Horodnic), Ucraina (Cernăuți) și Turcia, pe parcursul mai multor ani.

Cu o distribuție internațională diversă, din care fac parte Adrian Țofei, Duru Yücel, Erisse Peterson, Andreea Enciu și Danha Yunes, filmul independent a fost scris și produs de Adrian Țofei și Duru Yücel.

În peliculă, cei doi interpretează personaje fictive cu aceleași nume, Adrian și Duru, care realizează un film apocaliptic, dar lucrurile iau o turnură întunecată atunci când pornesc într-o misiune de a „sfârși lumea” folosind bugetul filmului.

În prezent, realizatorii derulează o campanie de crowdfunding pentru a susține participarea la festivaluri.

„We Put the World to Sleep” este al doilea film din trilogia începută cu „Be My Cat: A Film for Anne” (2015), regizat tot de Adrian Țofei și filmat integral în Rădăuți. Acesta din urmă a devenit un film de cult la nivel internațional, recunoscut de IndieWire și inclus în topurile celor mai bune filme horror found footage de publicații precum IndieWire, Vulture, Rotten Tomatoes, Collider și Screen Rant, fiind primul film horror românesc cu recunoaștere internațională.

Începând cu 27 septembrie 2025, „Be My Cat” va fi disponibil gratuit pentru publicul din România și Republica Moldova, cu subtitrare în română, pe canalul YouTube Cinepub, fondat de Lucian Georgescu.

Succesul internațional al celor două filme pune Suceava și cinematografia românească pe harta globală a genului horror, confirmând talentul și viziunea inovatoare a lui Adrian Țofei.