Doi răniți pe DJ 290 în Bănești după ce șoferul unui BMW, aflat în depășire, a acroșat un tractor ce efectua un viraj la stânga

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane s-a produs, luni, în jurul orei 15:30, pe DJ290, în localitatea Bănești.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un tractor agricol condus de un bărbat de 57 de ani din comuna Fântânele, în timp ce efectua un viraj la stânga pentru a intra pe un drum comunal neclasificat, a fost acroșat în partea stânga-spate de un autoturism BMW 320D, condus de un tânăr de 22 de ani, tot din comuna Fântânele, care se angajase într-o manevră de depășire.

În urma impactului, autoturismul a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un gard de pe partea dreaptă, în direcția spre Verești, iar tractorul agricol s-a răsturnat pe carosabil.

Ambii conducători, cel al tractorului și cel al autoturismului, au fost răniți și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

În urma investigațiilor medicale, bărbatul de 57 de ani a fost diagnosticat cu „contuzie ușoară prin accident rutier”, iar tânărul de 22 de ani cu „traumatism cervical și traumatism la mâna dreaptă”.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat un rezultat de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru ambii conducători.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.