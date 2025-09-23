Masa rotundă aniversară: 25 de ani de cooperare în Euroregiunea „Prutul de Sus”



Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava a organizat în data de19 septembrie o masă rotundă aniversară la Parcul Științific și Tehnologic Eastern Border Siret, pentru a celebra 25 de ani de la înființarea Euroregiunii „Prutul de Sus”.

Evenimentul, realizat în parteneriat cu Fundația de Caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți și Primăria Orașului Siret, a reunit aproximativ 70 de participanți din România, Ucraina și Republica Moldova, incluzând oficiali, reprezentanți ai diplomației, mediului universitar, camerelor de comerț și societății civile.

„Am găzduit paneluri de discuții unde personalități și experți au împărtășit viziuni despre cooperarea trilaterală. Felicitări tuturor și succes în conturarea unei noi strategii comune într-un context regional complex”, a declarat primarul Siretului, Adrian Popoiu.

Directorul executiv al BRCT Suceava, Cezar Grozavu, a subliniat importanța momentului: „Celebrarea a 25 de ani a fost o prioritate, în ciuda provocărilor din regiune: războiul din Ucraina, alegerile decisive din Moldova și problemele economice din România.”

Evenimentul a avut și o notă personală pentru Grozavu, tatăl său, Mihai Grozavu, fiind unul dintre fondatorii euroregiunii.

Dezbaterile au vizat progresele din domeniile economic, educațional, cultural și societal, subliniind necesitatea sprijinului pentru integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova.

În cei 25 de ani, Euroregiunea „Prutul de Sus” a atras peste 300 de milioane de euro prin peste 200 de proiecte, transformând comunitățile de frontieră.

Evenimentul a reafirmat rolul euroregiunii ca un model de succes în cooperarea transfrontalieră, consolidând solidaritatea și dezvoltarea durabilă la granița estică a Uniunii Europene.