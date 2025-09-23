Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, propune sprijinirea organizării unui eveniment aniversar pentru 650 de ani de la înființarea Dinastiei Mușatine și 50 de ani de la distincția „Mărul de Aur”



Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de parteneriat între CJ Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în vederea organizării unui eveniment aniversar de importanță istorică și culturală.

Evenimentul marchează două momente semnificative: 650 de ani de la înființarea Dinastiei Mușatine, simbol al statalității Moldovei medievale, și 50 de ani de la conferirea distincției „Mărul de Aur” mănăstirilor pictate din Bucovina, incluse în patrimoniul UNESCO, acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism.

Evenimentul, desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, își propune să promoveze patrimoniul material și imaterial al Bucovinei, să susțină turismul cultural și religios și să consolideze imaginea județului Suceava la nivel național și internațional.

CJ Suceava va avea calitatea de co-organizator, alături de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, și va acorda sprijin logistic și financiar în valoare de 7.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

„Promovarea valorilor istorice, culturale și tradiționale ale Bucovinei este o prioritate pentru noi, contribuind la dezvoltarea turismului și la întărirea identității locale și regionale”, a declarat președintele Gheorghe Șoldan.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus dezbaterii și adoptării în ședința CJ Suceava, marcând un nou pas în valorificarea patrimoniului bogat al județului.