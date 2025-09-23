Trei escale, o destinație de shopping! Vino la Iulius Mall, completează pașaportul de cumpărături și poți câștiga o sesiune de shopping în valoare de 1.000 de euro! 



Cu TEDi, Reserved și New Yorker, următoarea „vacanță” e și mai aproape de tine! Ia-ți pașaportul de shopping de la Iulius Mall Suceava, pornește în cea mai inedită aventură a toamnei și nu uita să bifezi cele 3 destinații-cheie pentru sezonul acesta de cumpărături! Dacă îți completezi pașaportul, vei fi înscris în cursa pentru marele premiu. La finalul călătoriei, te așteaptă o sesiune de shopping în valoare de 1.000 de euro!

Chiar dacă e toamnă, la Iulius Mall Suceava, vacanța de vară continuă cu trei noi destinații de shopping must-visit: TEDi, Reserved și New Yorker. Participă la campania de la Iulius Mall și bucură-te de și mai mult shopping, pentru că ai șansa să câștigi o sesiune de cumpărături în valoare de 1.000 de euro!

Tot ce trebuie să faci este să fii printre cei 500 de participanți care se prezintă la Centrul Info până pe 25 septembrie, pentru a intra în posesia pașaportului de shopping. Fă cumpărături de minimum 100 de lei, în ziua deschiderii, de la fiecare dintre magazinele menționate, și intri în cursa pentru marele premiu! Călătoria ta începe cu prima destinație –TEDi – care deschide pe data de 25 septembrie 2025, continuă cu Reserved, care va fi inaugurat pe data de 2 octombrie, și mai apoi, pe 13 noiembrie, cu New Yorker, punctul final al călătoriei. Nu uita că, de fiecare dată, trebuie să treci pe la Centrul Info pentru a ștampila poșaportul! Câștigătorul va fi anunțat pe data de 14 noiembrie.

Descoperă gama variată de produse la prețuri accesibile – articole de uz casnic, bricolaj și electrice, articole de papetărie, jucării, dar și produse de farmacie și cosmetice – de la discounterul Tedi! Inspiră-te din ultimele colecții și completează-ți garderoba de toamnă cu Reserved, brandul emblematic al LPP! Vei găsi aici produse inspirate din multiculturalismul marilor metropole din Europa și America, dar și din viața cotidiană metropolitană din Tokyo sau Seul. Iar de la New Yorker vei putea alege articole vestimentare care se adresează tinerilor, dar și accesorii pentru femei și copii.

Mai multe detalii despre campanie, dar și regulamentul pot fi găsite pe site-ul Iulius Mall Suceava.