Expoziție inedită la Muzeul de Istorie Suceava: Facsimile după Psaltirea de la Dragomirna din 1616



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, în perioada 22 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, la expoziția de facsimile „Psaltirea de la Mănăstirea Dragomirna din 1616 – model de educație religioasă”, deschisă la Muzeul de Istorie, Sala POD.

Proiectul, aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, marchează 410 ani de la dăruirea codexului ilustrat de către mitropolitul Anastasie Crimca bisericii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt de la Mănăstirea Dragomirna.

Psaltirea de la Dragomirna este unica psaltire ilustrată din istoria artei medievale românești, bogat decorată cu 32 de miniaturi în plină pagină și în text, frontispicii, vignete și chenare ornamentate. Manuscrisul, scris pe pergament și împărțit în 25 de caiete, urmează tradiția bizantină, dar introduce elemente naționale: David poartă coroana voievozilor moldoveni, instrumentele muzicale sunt tulnice, cobze și tobe locale, iar cetățile au turnuri moldovenești cu cruci.

Expoziția prezintă facsimile realizate cu minuțiozitate de maicile de la Atelierul de Miniatură și Caligrafie „Mitropolit Anastasie Crimca” al Mănăstirii Dragomirna. Au fost reproduse 60 de pagini cu ilustrații în plină pagină sau text intercalat, frontispicii și litere ornamentate.

Temele ilustrațiilor urmăresc ciclul lui David (scriind, între muzicieni, rugându-se, învățând), ciclul lui Moise și scene din Menologiu, sensibilizând substratul de rugăciune.

„Psaltirea rămâne o carte ce trebuie citită cu binecuvântare pentru a putea fi înțeleasă, după cum spunea Sfântul Vasile cel Mare: ‘Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ce este mai folositor în toate’”, a transmis stavrofora Macrina Săucinițanu.

Expoziția este o promisiune de continuare a tradiției Școlii de miniatură a Mitropolitului Anastasie Crimca și o invitație la educarea prin frumos.