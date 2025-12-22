Noi metode de plată a taxelor și impozitelor în Municipiul Suceava: Prin Stații SelfPay și aplicația mobilă



Primăria Municipiului Suceava a implementat soluții moderne și rapide pentru plata taxelor, impozitelor și altor venituri la bugetul local, prin parteneriatul cu rețeaua națională de Stații de Plată SelfPay și aplicația mobilă SelfPay Now.

Cu peste 12.000 de stații la nivel național, în Suceava sunt disponibile 76 de Stații SelfPay, amplasate în locații ușor accesibile: magazine de retail modern, magazine de proximitate, benzinării și instituții publice. Dintre acestea, patru stații sunt poziționate strategic:

În interiorul Primăriei Municipiului Suceava.

La Primăria Burdujeni.

În Piața Mică – cartier George Enescu.

În Piața Mare – zona centrală.

Procesul de plată este simplu și intuitiv, durând doar câteva minute. Contribuabilii nu mai trebuie să se deplaseze la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe sau să aștepte la cozi, putând efectua plățile rapid, în apropierea domiciliului sau în timpul cumpărăturilor zilnice.

Lista completă a stațiilor SelfPay din Suceava este disponibilă pe site-ul https://selfpay.ro/localizare.

„Primăria Municipiului Suceava încurajează utilizarea acestor metode moderne de plată, menite să economisească timp și să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile publice”, a transmis instituția.