Tânăr de 24 de ani din Zamostea, prins cu plăcuțe false și mașină neînmatriculată pe străzile Sucevei

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au oprit duminică, 21 decembrie 2025, în jurul orei 18:50, un autoturism marca Audi A4 care a fost identificat circulând pe strada Ștefan cel Mare cu numere provizorii suspecte.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că plăcuțele provizorii erau atribuite unui alt vehicul (marca BMW) și aveau valabilitatea expirată din 27 noiembrie 2024.

Autoturismul a fost oprit pe strada Alexandru cel Bun, unde la volan a fost identificat un tânăr de 24 de ani din comuna Zamostea. Acesta a declarat că mașina este înmatriculată în România cu numere de Iași, dar acestea au fost reținute în alt stat. Pentru a ajunge la Suceava, a montat plăcuțele false, pe care le avea acasă de la un alt vehicul.

În plus, autoturismul avea Inspecția Tehnică Periodică (ITP) expirată din 20 martie 2025 și nu deținea poliță RCA valabilă.

Conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat”.