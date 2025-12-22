Opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a din Suceava pentru 2026–2027: Preferință pentru liceele teoretice, dar și interes pentru vocațional și profesional



Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Suceava a prezentat rezultatele analizei privind opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a pentru anul școlar 2026–2027, bazată pe un sondaj derulat în lunile octombrie–noiembrie 2025.

În anul școlar curent, populația școlară de clasa a VIII-a din județ numără 6.748 de elevi, organizați în 352 de clase din 229 de unități de învățământ. Sondajul online a fost completat de 5.206 elevi (aproximativ 77% din total), cu răspunsuri anonime prin coduri unice.

Profilul respondenților:

Gen: 51,7% fete, 48,3% băieți.

Mediu: 63,3% rural.

Incluziune: 3% etnie rromă, 1,7% cerințe educaționale speciale (CES).

Influențe în decizii: Părinți (53,4%), profesori (16,8%), consilieri școlari (8,8%), colegi (9,5%).

Opțiuni educaționale principale:

Licee teoretice: aproximativ 36% (profiluri Real și Umanist).

Învățământ vocațional: 13,2% (pedagogic, artistic, sportiv, militar).

Învățământ profesional și dual: 10,9% (mecanica, turism, industrie alimentară, prelucrarea lemnului).

149 de opțiuni vizează licee din alte județe, indicând interes pentru specializări absente local. Elevii rurali se confruntă cu bariere de mobilitate (distanțe, costuri transport).

Elemente de noutate ale sondajului:

Identificarea influențelor decizionale.

Date despre grupuri vulnerabile.

Mediu urban/rural.

Anonimizare completă.

Directorul CJRAE Suceava, prof. Maria Adriana Nichitean, a subliniat că sondajul (realizat de prof. consilier școlar Hlade Elena Alexandra; centralizare: prof. consilier școlar Chiticariu Laura Nicoleta; interpretare: prof. consilier școlar Maria Adriana Nichitean) sprijină planificarea locurilor în licee, alocarea resurselor și strategiile de consiliere, fără a ierarhiza școlile.

„Acest sondaj oferă o bază solidă pentru o orientare școlară și profesională echilibrată, adaptată nevoilor elevilor și cerințelor pieței muncii”, a declarat Maria Adriana Nichitean.