Accident rutier în comuna Șcheia: Șofer beat, rănit după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp de electricitate și în șanț


Un tânăr de 28 de ani din satul Mihoveni, comuna Șcheia, a fost implicat luni, 22 decembrie 2025, în jurul orei 02:52, într-un accident rutier pe DJ 178A, pe direcția Costâna – Șcheia.

Conducătorul unui autoturism marca SAAB a pierdut controlul direcției pe fondul consumului de băuturi alcoolice și neadaptării vitezei, a pătruns pe acostamentul drept și a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de susținere a rețelei electrice. În urma impactului, vehiculul a fost proiectat în podețul unei gospodării și apoi în șanțul betonat din dreapta carosabilului.

Conducătorul a suferit leziuni ușoare, fiind transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu contuzie coloană cervicală și contuzie toraco-abdominală.

Testarea cu aparatul etilotest la fața locului nu a fost posibilă, dar la spital rezultatul a fost de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.


