Peste 100 kg de articole pirotehnice interzise, confiscate în piața auto din Rădăuți

Polițiștii Municipiului Rădăuți au efectuat duminică, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:30, un control inopinat în piața auto de pe strada 1 Mai, în baza informațiilor privind activități ilegale cu materiale pirotehnice.

Echipa operativă, sprijinită de patrule din Biroul Ordine Publică, a identificat un autoturism marca VW Sharan, în care exista suspiciunea prezenței articolelor pirotehnice interzise persoanelor fizice.

Utilizatorul vehiculului, un bărbat de 50 de ani din Rădăuți, a declarat inițial că deține materialele pentru uz personal. În urma controlului, în habitaclu au fost descoperite aproximativ 100 kg de articole pirotehnice din categoriile F2, F3 și P1, în valoare totală de circa 10.450 lei, printre care:

Pachete „Banana” (categoria P1).

Multiple baterii de tuburi de tragere: „Yellow Blaster”, „Big Bang Mars”, „Beast Ball”, „Light Night”, „Exclusive” (F3), „Grand Festiv” și „Party Time” (toate F2).

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept” (art. 37 alin. (2) din Legea 126/1995).

Poliția reamintește că articolele din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 sunt interzise persoanelor fizice și pot fi utilizate doar de specialiști autorizați. Comercializarea sau deținerea ilegală se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Acțiunile de control continuă în perioada sărbătorilor pentru prevenirea incidentelor grave cauzate de materiale pirotehnice ilegale.