Tentativă de furt din autoturism parcat în Parcul Ariniș din Gura Humorului

Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată duminică, 21 decembrie 2025, la ora 17:17, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 40 de ani din municipiul Suceava, cu privire la spargerea geamului autoturismului său parcat în Parcul Ariniș.

Din verificări a rezultat că, în jurul orei 14:00, bărbatul a venit împreună cu familia în Parcul Ariniș, cu autoturismul marca Renault Trafic. La întoarcere, în jurul orei 17:15, au constatat că geamul de la ușa glisantă dreapta era spart, iar un ghiozdan lăsat pe banchetă avea fermoarele deschise.

Proprietarul a declarat că nu i-au fost sustrase bunuri de valoare, dar a observat că s-a umblat în ghiozdan, care fusese lăsat cu fermoarele închise.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt calificat, iar cercetările continuă pentru identificarea autorilor și stabilirea circumstanțelor exacte.