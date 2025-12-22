Cursuri gratuite de competențe digitale la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava: Înscrieri deschise pentru „Digital STARs” din ianuarie 2026



Suceava, 22 decembrie 2025 – Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava anunță organizarea de cursuri gratuite de competențe digitale pentru cetățeni – „Digital STARs” –, începând din luna ianuarie 2026, în cadrul proiectului „BIBLIOTECA – HUB DIGITAL PENTRU EDUCAȚIE”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul, implementat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc și 28 de unități administrativ-teritoriale din județ, este finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR – Pilonul II, Componenta 7: Transformare digitală, Investiția I17 – Scheme de finanțare pentru biblioteci ca hub-uri de competențe digitale.

Cursurile, accesibile și gratuite, se adresează persoanelor care doresc să dobândească abilități esențiale pentru utilizarea tehnologiei în viața cotidiană, contribuind la creșterea incluziunii digitale și autonomiei personale. Programul se bazează pe Cadrul de competențe digitale pentru cetățenii României (DigCompRo), aprobat prin OUG nr. 27/2025.

Detalii despre cursuri:

Durata: maxim 60 de ore (aproximativ 5-8 zile consecutive).

Format: mixt – sesiuni față în față (sub îndrumarea bibliotecarilor formatori) și lucru online de acasă.

Grupuri: maxim 20 de participanți/sesiune.

Perioadă: ianuarie – iunie 2026.

Domenii acoperite:

Alfabetizare digitală.

Comunicare, interacțiune și colaborare.

Alfabetizare în informație și date.

Creare de conținut digital.

Securitate și siguranță digitală.

Educație antreprenorială digitală.

Competențe practice dobândite:

Comunicare la distanță (telefon, calculator, tabletă).

Căutare și evaluare critică a informațiilor online.

Navigare sigură și protecție date personale.

Plată facturi de acasă.

Redactare CV și căutare loc de muncă.

Accesare servicii publice online și plata taxelor.

La final, participanții primesc certificări de competențe digitale de bază, emise de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu sprijinul Băncii Mondiale.

„Prin această inițiativă, biblioteca își propune să îi ajute pe cetățeni să devină mai siguri, mai încrezători și mai activi în folosirea tehnologiei”, au transmis organizatorii.

Înscrieri:

Proiectul transformă bibliotecile în hub-uri digitale, contribuind la reducerea decalajului digital în județul Suceava.