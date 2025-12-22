Patinoarul Artificial Areni devine Zone 47 – un complex multifuncțional activ pe perioada întregului an cu redeschidere imediată și investiții de peste 1 milion de euro



Primăria Municipiului Suceava a organizat luni o conferință de presă pentru a anunța oficial concesionarea Patinoarului Artificial Areni în urma finalizării procedurii de licitație și a expirării perioadei legale de contestații. Contractul de concesiune a fost semnat în aceeași zi, marcând începutul unui proiect ambițios de modernizare și funcționare pe tot parcursul anului.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat importanța continuității acestui spațiu emblematic pentru comunitate: „Pentru noi este important ca sucevenii să nu piardă un spațiu care are valoare pentru copii, tineri, familii și pentru sportul local. Patinoarul este un loc cu tradiție în oraș, un loc care a adus bucurie generațiilor și care continuă să fie necesar pentru comunitate. Tocmai de aceea am căutat soluția care să asigure continuitatea și modernizarea lui pe termen lung. Procedura de licitație a fost organizată transparent, conform legislației, iar oferta depusă a fost analizată cu atenție și declarată conformă. Ne-am dorit un partener care să își asume investiții reale, consistente și orientate către binele comunității”.

Primarul a adăugat că, deși au fost două licitații, s-a prezentat un singur ofertant, dar administrația nu are emoții privind realizarea proiectului: „Ne-am fi așteptat să vină mai mulți ofertanți, dar nu avem niciun fel de reproșuri. Credem că planul de investiții va fi îndeplinit și realizat în termenii prevăzuți în contract. Poate că am insistat ca programul cel mai important – acoperirea patinoarului – să se realizeze în primii cinci ani, dar după cum am văzut avântul și interesul lor, eu cred că o să-l facă mult mai repede”.

Concesiunea este încheiată pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, iar operatorul va plăti o redevență anuală de 27.000 euro către municipiu, prima tranșă fiind deja achitată.

Vasile Rîmbu a subliniat că administrația locală va monitoriza permanent respectarea obligațiilor, inclusiv realizarea investițiilor, întreținerea și accesibilitatea.

Proiectul ZONE47: Un complex multifuncțional activ 12 luni pe an

Reprezentanții ZONE47, Iulia Sanduleac (medic pediatru) și Lucian Sanduleac, au prezentat viziunea: transformarea patinoarului într-un complex de sport, agrement și socializare funcțional tot anul.

Investiția totală va depăși 1 milion de euro, etapizată, cu prioritate pe redeschiderea în condiții de siguranță chiar din acest sezon.

„Ca medic pediatru, văd zilnic cât de importantă este mișcarea pentru sănătatea copiilor și a tinerilor. Mulți dintre noi avem amintiri legate de acest spațiu, în care ne-am petrecut iernile copilăriei. Prin proiectul ZONE47 ne dorim să redăm patinoarul orașului – nu ca un simplu obiectiv de infrastructură, ci ca un proiect de stil de viață, educație prin mișcare și comunitate”, a declarat Iulia Sanduleac.

Lucian Sanduleac a detaliat planul: „Preluăm acest proiect cu responsabilitate și cu înțelegerea faptului că este atent urmărit de comunitate. Începem cu ceea ce este esențial: redeschiderea patinoarului în condiții de siguranță la sfârșitul acestui an. Pe termen lung, proiectul presupune o investiție totală de peste 1.000.000 de euro, cu pași clari și sustenabili. Estimăm crearea a minimum 15 locuri de muncă, cu posibilitate de extindere până la aproximativ 30 de angajați în perioadele de vârf și un flux anual de aproximativ 100.000 de vizitatori”.

Tarifele vor rămâne accesibile, similare celor din anul precedent, pentru a încuraja participarea comunității. Echipa locală de hochei și copiii cu performanțe sportive vor beneficia în continuare de acces gratuit.

Revelion pe Patine – startul proiectului

ZONE47 lansează proiectul cu „Revelionul pe Patine” pe 31 decembrie – o seară specială cu muzică și distracție. Înscrierile sunt deschise pe zone47.ro (locuri limitate).

Un calendar de evenimente pentru 2026 va urma, dedicat mișcării, educației și stării de bine.

Primarul Rîmbu a concluzionat: „Sunt mult mai multe decât acoperirea patinoarului, dar aceasta va crea un plus de confort. Cred că investitorul are potențialul financiar și uman pentru a realiza proiectul. Mă bucur că gândul nostru a ajuns în acest stadiu și am speranțe justificate că planul de investiții va fi îndeplinit”.

Proiectul ZONE47 promite să transforme Patinoarul Areni într-un reper activ al Sucevei accesibil și atractiv pentru toate generațiile.