Ceremonie pentru eroii Revoluției, la troița din centrul Sucevei: Prefectul Traian Andronachi: Suceava își pleacă fruntea în fața unei jertfe care a schimbat destinul țării

Mai mulți suceveni au participat, luni, 22 decembrie 2025, la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 – troița amplasată lângă Biserica Sfânta Înviere –, într-un moment solemn de reculegere și respect pentru cei care și-au jertfit viața pentru libertatea României.

La ceremonie a participat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, alături de reprezentanți ai administrației publice județene și locale, structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, veterani și membri ai societății civile. Au fost depuse coroane, jerbe și buchete de flori în memoria eroilor martiri ai Revoluției.

La 36 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, Instituția Prefectului – Județul Suceava a transmis un mesaj de profund omagiu: „Libertatea de care ne bucurăm astăzi nu este un dat, ci o moștenire câștigată prin sacrificiu. De aceea, memoria Revoluției din 1989 ne obligă să apărăm valorile pentru care s-a murit și să le transmitem mai departe generațiilor tinere, cu responsabilitate”.

Prefectul Traian Andronachi a subliniat că „Suceava nu doar își amintește, ci își pleacă fruntea în fața unei jertfe care a schimbat destinul țării. Cei care au ieșit atunci în stradă au plătit cu viața pentru ca România să poată alege drumul libertății, al demnității și al statului de drept”.

Instituția Prefectului își asumă misiunea de a sluji comunitatea în spiritul valorilor născute în Decembrie 1989: libertate, demnitate și respect pentru lege.

„Glorie eternă eroilor martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989!”, se arată în comunicat.