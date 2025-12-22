Diplomă de excelență pentru singura medie de 10 la bacalaureat 2025 din județul Suceava. Sava Matei premiat de inspectorul școlar general al județului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a premiat luni o performanță județeană: Sava Matei, absolvent al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, este singurul candidat din întreg județul care a obținut media generală 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2025.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, i-a înmânat personal Diploma de excelență tânărului, recunoscând efortul intens, determinarea și talentul care au dus la această notă maximă.

Performanța excepțională a fost recompensată și la nivel național: Ministerul Educației și Cercetării i-a acordat lui Sava Matei un premiu în valoare de 5.000 de lei, ca apreciere pentru standardul ridicat impus în acest an școlar.

„Felicitări, Matei, felicitări părinților și cadrelor didactice de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți!”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Suceava.